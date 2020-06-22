 

Экс-министр образования Дагестана приговорен к 4,5 года колонии за растрату

22.06.2020, 16:48, Новости дня

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к четырем с половиной годам колонии за растрату 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«Приговором Лефортовского районного суда Москвы Шахов Шахабас Курамагомедович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой), ему назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства (по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – приводит ее слова ТАСС.

В октябре прошлого года Лефортовский суд Москвы признал виновными бывшего премьер-министра Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о коррупционных проблемах в Дагестане.



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