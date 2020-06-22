В Минкомсвязи объяснили решение о разблокировке Telegram

22.06.2020, 16:48, Новости дня

Решение о разблокировке мессенджера Telegram принято в том числе в связи с невозможностью полной блокировки сервиса и благодаря сотрудничеству властей и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Решение было принято не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент, в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», – передает его слова ТАСС.

Он заметил, что Минкомсвязь не предпринимала попыток блокировать Telegram, не была инициатором блокировки этого мессенджера.

«Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия», – подчеркнул Волин.

Напомним, на прошлой неделе Роскомнадзор снял ограничения по доступу к Telegram в России, позитивно оценив готовность Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму».

Руководитель рабочих групп по законодательному регулированию цифровой экономики при Госдуме Никита Куликов объяснил решение Роскомнадзора.