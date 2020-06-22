 

Бывший депутат открыл огонь по подплывшей к его даче лодке с людьми

22.06.2020, 16:46, Новости дня

В Ленинградской области задержали бывшего муниципального депутата, а ныне предпринимателя — 35-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство, сообщает региональное управление СКР.

В прошлом народный избранник владеет дачей в поселке Мельниково Приозерского района. Именно тут днем 20 июня он и открыл "охоту на людей": спрятавшись на берегу озера Любимовское, мужчина выстрелил из гладкоствольного карабина в сторону подплывавшей лодки, на борту которой находились муж с женой и их 14-летняя дочь. Тяжелые ранения получила 32-летняя женщина, в настоящее время она находится в реанимации.

В понедельник подозреваемого в покушении на убийство задержали, в ближайшее время экс-депутату — а речь, предположительно, идет об Илье Русинове — будет избрана мера пресечения. По некоторым данным, с помощью ружья он пытался отогнать приблизившихся к его участку людей.



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