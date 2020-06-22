Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
22.06.2020, 16:46, Новости дня
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Трагический инцидент произошел в одном из домов на Борисовском проезде в Москве. Мужчина захватил с собой портрет Сталина, стремянку, молоток и гвоздь. Пенсионер почти завершил задуманное. В тот момент, когда он стал вешать портрет на гвоздь, то случайно оступился, потерял равновесие и упал со стремянки. В результате москвич получил серьезные травмы головы и оказался в больнице.
Врачи боролись за жизнь пострадавшего несколько недель. К сожалению, спасти пенсионера не удалось. Причиной его смерти стала открытая черепно-мозговая травма, а также кровоизлияние, сообщает "Комсомольская правда".
Обстоятельства случившегося, прежде чем умереть, мужчина успел рассказать сестре.
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