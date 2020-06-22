В РФ подполковника полиции задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

22.06.2020, 16:45, Новости дня

В России сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела управления министерства внутренних дел по Курской области Дмитрия Борзенкова – его подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

“По данным контрразведки, Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну”, – говорится в сообщении.

В отношении 39-летнего подполковника полиции возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

В комментарии агентству РБК в УМВД по Курской области сообщили, что назначили служебную проверку в отношении Борзенкова. “По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности”, – отметили в управлении.