Коханивский получил условный срок по делу о погроме российских банков в 2016 году. Он с приговором не согласен

22.06.2020, 16:45, Новости дня

22 июня Шевченковский районный суд Киева приговорил лидера общественной организации “Добровольческое движение Организации украинских националистов” Николая Коханивского к двум годам ограничения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год, сообщила пресс-служба организации.

Суд признал Коханивского виновным по делу о погроме российских банков в 2016 году.

В то же время он отклонил ходатайство российских банков о выплате компенсации в размере более чем 1 млн грн.

“Конечно, я своей вины не признаю. Наоборот, считаю, что меня должны оправдать и выплатить вознаграждение. Поскольку “Добровольческое движение ОУН” боролось с оккупантами в тылу, что на самом деле должно было бы делать Украинское государство”, – прокомментировал приговор Коханивский.

Агентство “Интерфакс-Украина” уточнило, что суд возложил на Коханивского обязательства периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, уведомлять об изменении места проживания, работы или учебы.

Если на протяжении года Коханивский не совершит нового правонарушения и выполнит возложенные на него обязательства, то он будет освобожден от отбывания наказания.

Уголовное дело было открыто по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Обвинение, как сообщалось на странице организации Коханивского в Facebook, просило для него три года тюрьмы.

Увага! Друзі!Завтра, 22 червня, о 10:00 в Шевченківському суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а) буде оголошено вирок… Posted by Добровольчий Рух ОУН on Pühapäev, 21. juuni 2020

В ноябре 2016 года, в годовщину Революции достоинства, националисты, в том числе Коханивский, забросали камнями несколько банковских учреждений в Киеве, в частности здание “Сбербанка” в центре города.

Коханивский тогда заявил, что и в дальнейшем будет участвовать в подобных акциях.

“Погром российских банков я считаю правильным. Это посыл москалям, что мы их здесь не ждем. Также это посыл внутренним оккупантам. Мы будем громить путинских коллаборационистов и московские коммерческие учреждения”, – сказал он в ноябре 2016 года.