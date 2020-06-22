Политолог заявил об обрушении рейтинга Лукашенко перед выборами

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22.06.2020, 16:37, Разное

Ситуация в Белоруссии за полтора месяца до выборов становится все интереснее. Люди массово поддерживают альтернативных кандидатов в президенты и становятся в многокилометровые очереди, чтобы поддержать их выдвижение.

Раньше Лукашенко пользовался более-менее серьезной поддержкой на выборах президента. “Теперь же он оказался в ситуации, когда его рейтинг обрушился”, – считает Усов.

По его мнению, белорусскому лидеру остался силовой метод. Эксперт уверен: масштаб политических репрессий в республике будет расширяться – президент постарается удержать власть любой ценой.

На днях компания Tazeros Global Systems опубликовала рейтинг кандидатов на выборах президента Белоруссии – 2020. Результаты исследования для Лукашенко неутешительные. Социологи заявили, что уровень поддержки главы государства находится в пределах статистической погрешности – около 3,8%.

По словам основателя компании Артура Хачуяна, более 62% опрошенных считают, что президент не должен избираться на следующий срок. Проголосовать за любого кандидата, кроме Лукашенко, готовы 72% респондентов, свидетельствуют данные исследования.

Уже совершенно ясно, что власть Лукашенко закончится 9 августа.

— Ilya Varlamov (@varlamov) June 19, 2020

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Альтернативные кандидаты столкнулись с давлением со стороны властей: блогера Сергея Тихановского обвинили в организации беспорядков, а экс-банкир Виктор Бабарико был задержан спецслужбами и до сих пор находится в заключении.



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