Голикова сообщила о продлении масочного режима до зимы

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22.06.2020, 16:37, Разное

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила о продлении масочного режима в России. По ее словам, гражданам придется носить средства защиты и пользоваться антисептиками осенью.

В эфире программы “Познер” на Первом канале Голикова рассказала, что проблем с обеспечением жителей страны масками и перчатками нет. Она отметила, что российской промышленности удалось быстро наладить производство средств защиты в условиях распространения вируса.

Напомним, ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась. За последние сутки в стране зарегистрировали 7 600 новых зараженных. Всего коронавирусом заболели 592 280 граждан. Выздоровели и покинули больницы 344 416 человек, умерли 8 206 пациентов.



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