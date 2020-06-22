 

В поиске лекарств от вирусов поможет искусственный интеллект

22.06.2020, 16:32, Новости дня

Во время нового исследования ученые установили, что широко используемые алгоритмы способны эффективно отбирать соединения, которые обладают противовирусной активностью.

Команда ученых провела вычислительные эксперименты, а также сравнила результаты применения различных рекомендательных систем для отбора малых молекул, которые обладают противовирусной активностью. Результаты исследований показали, что рекомендательные системы могут определять наличие у соединений противовирусной активности и выбирать самые лучшие из них для создания лекарств.

Во время исследования ученые работали с базой ViralCHEMBL, которая содержит информацию о противовирусной активности 250 000 малых молекул против 158 видов вирусов. Обнаружилось, что рекомендательные системы эффективно выявляют закономерности в больших химико-биологических данных.



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