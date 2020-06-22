Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве

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22.06.2020, 16:32, Новости дня

На АЗС Москвы за прошлую неделю цены на бензин Аи–92 выросли на 7 копеек – до 43,22 рубля, Аи–95 – на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи–95 – на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр.

Цены на бензин подняли практически все АЗС в Москве, кроме «Газпром нефти», «Лукойла» и «Татнефти».

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), все марки бензина подорожали на АЗС Shell, «Вемес» (бренд «ЕКА») и «НефтьМагистраль», передает РИА «Новости».

Средняя цена на дизельное топливо на столичных АЗС за прошлую неделю не изменилась и составила 47,69 рубля за литр. Ее подорожание было отмечено только на «Транс–АЗС».

Напомним, Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку роста биржевых цен на бензин Аи-95, ведомство полагает, что возможен сговор на рынке. После этого оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю на 0,2% и составила 57,2 тыс. рублей за тонну.



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