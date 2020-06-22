Росавиация отказалась компенсировать «Победе» потерю пассажиропотока

22.06.2020, 16:31, Новости дня

Лоукостеру «Победа» отказано в предоставлении субсидий на компенсацию расходов из-за снижения доходов в связи с падением объемов авиаперевозок, сообщил близкий к ведомству источник.

«Победа», которая успела до приостановки в начале апреля перевезти больше 1 тыс. человек, подавала заявку на господдержку за апрель, но Росавиация отказала в господдержке. На сегодня «Победа» единственная крупная компания, которой отказано в субсидиях», – передает ТАСС его слова.

Источник отметил, что заявку авиакомпании не удовлетворили на основании пункта 14 правил предоставления субсидий, в котором говорится, что отказать можно из-за «недостоверной информации об авиакомпании». Также основанием может быть несоответствие авиакомпании одному из требований. Так, компания не должна быть иностранным юрлицом, не должна иметь просроченной задолженности перед федеральным бюджетом и не быть в процессе реорганизации или ликвидации. Кроме того, авиакомпания должна дать согласие «на проведение Росавиацией и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок» соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидии.

В «Победе» отказались комментировать ситуацию.

В мае Росавиация выпустила приказ о предоставлении группе «Аэрофлот» субсидий в размере 7,89 млрд рублей. Частичную компенсацию получат три авиакомпании группы: непосредственно «Аэрофлот», а также «Россия» и «Аврора». При этом Росавиация сообщала, что заявку на субсидирование «Победы» группа не подавала.

Правительство РФ перед этим выделило из своего резервного фонда Росавиации 23,4 млрд рублей для предоставления субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии.