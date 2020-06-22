 

В Нижегородской области подвели итоги регистрации на электронное голосование

22.06.2020, 16:30, Новости дня

140 тысяч избирателей Нижегородской области подали заявку на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали в пресс-службе регионального избиркома, комментируя предварительные итоги регистрации на дистанционное электронное голосование.

«В Нижегородской области для участия в дистанционном электронном голосовании, по данным на 21 июня, подано 140 458 заявлений. Это составляет примерно 10,5% от числа подтверждённых записей на Госуслугах и около 5,6% от общего количества избирателей Нижегородской области», – рассказали в пресс-службе избиркома Нижегородской области.

В пресс-службе отметили, что Нижегородская область была выбрана одним из субъектов федерации наряду с Москвой, где будет проводиться электронное голосование, поскольку регион в полной мере соответствует критериям отбора. «Также в Нижегородской области активно вводятся различные электронные инструменты взаимодействия с жителями, в том числе – авторизованное голосование», – отметили в избиркоме.  

«Вся работа прошла в штатном режиме, без сбоев и нарушений избирательного законодательства. Сотрудники избирательной комиссии Нижегородской области оказывали консультативную помощь гражданам, в том числе разъясняя механизм регистрации на портале Госуслуги», – заключили в пресс-службе.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Ранее председатель комиссии Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК принял более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».



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