 

Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников поздравил жену с бирюзовой свадьбой

22.06.2020, 16:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Вячеслав Мясников спросил у подписчиков, как называется 18-тая годовщина со дня бракосочетания. Фолловеры подсказали участнику «Уральских пельменей», что ему следует поздравлять супругу Надежду с бирюзовой свадьбой.
Юморист опубликовал романтическую фотографию, на которой он позирует на мотоцикле на фоне гор и целует супругу. Вячеслав Мясников в черной кожаной куртке, а его жена – в белой юбке и кроссовках, в черной футболке с принтом и с белоснежной фатой. Подписчики прокомментировали, что этот снимок похож на рокерскую свадьбу.

Участник «Уральских пельменей» проживает в Екатеринбурге. В 2010 году на свет появились сыновья-близнецы, которых супруги назвали Максимом и Константином. Надежда три года назад подарила мужу еще одного наследника Никиту. Юморист развивается не только в рамках своего известного коллектива. Недавно он со своим партнером Андреем Рожковым создал проект, получивший название «Ваши пельмени». Артисты гастролируют отдельно от основного состава участников юмористического шоу.



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