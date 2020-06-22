 

Почему при коронавирусе пропадает обоняние? Ученые нашли новый ответ

22.06.2020, 16:25, Разное


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Своими выводами исследователи поделились на ресурсе The Conversation — площадке для публикаций мнений академического научного сообщества.

Ученые отметили, что потеря обоняния является симптомом не только коронавируса, но и других инфекций верхних дыхательных путей, например синусита. В этом случае люди перестают чувствовать запахи просто из-за того, что нос заложен и молекулы ароматов не попадают в обонятельные рецепторы. В редких случаях, особенно при хронических состояниях, обоняние может восстанавливаться месяцы и даже годы.

Однако при COVID-19 потеря обоняния сопровождается отсутствием насморка — люди нормально дышат, но не могут различать запахи. С помощью компьютерной томографии пазух носа ученые увидели, что обонятельная расщелина блокируется мягкими тканями и слизью. При этом пазухи выглядят нормально, поэтому пациент не испытывает проблем с дыханием. Это происходит из-за того, что мембранные белки вируса ACE2 «цепляются» к рецепторам на поверхности клеток верхних дыхательных путей и проникают внутрь, вызывая воспалительный ответ иммунной системы.

«Сначала мы думали, что вирус может заражать и разрушать обонятельные нейроны — клетки, передающие сигнал молекулы запахов в носу в область мозга, которая их распознает. Однако в результате международных исследований выяснилось, что белки ACE2, необходимые вирусу для проникновения в клетки, не обнаружены на обонятельных нейронах. Но они обнаружены в сустентакулярных клетках, которые поддерживают эти нейроны», – пишут авторы статьи.

Ученые считают, что обоняние нормализуется после того, как иммунная система справится с вирусом. Но если вирус вызвал серьезные воспалительные процессы, могут быть повреждены не только поддерживающие клетки, но и обонятельные нейроны. В этом случае восстановление может проходить очень медленно, поскольку требуется продолжительное время для регенерации нейронов из запаса стволовых клеток в слизистой носа.

Исследователи отметили, что в ходе выздоровления потеря обоняния может временно смениться на паросмию — состояние, при котором возникают обонятельные иллюзии. Например, аромат кофе ощущается как запах гари или загрязненных сточных вод.

В заключении авторы статьи порекомендовали пациентам с COVID-19, столкнувшихся с этим неприятным симптомом, проводить сеансы физиотерапии с помощью различных отдушек и таким образом «тренировать» свой нос снова различать запахи.



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