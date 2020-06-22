Семья аспирантки отказалась от денег историка Соколова

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22.06.2020, 16:16, Новости дня

Родители Анастасии Ещенко, выступающие потерпевшими по делу в отношении обвиняемого в убийстве девушки Олега Соколова, не будут заявлять гражданский иск к историку, сообщила адвокат семьи Александра Бакшеева.

«На вопрос о возможных финансовых компенсациях со стороны подсудимого, родители Анастасии дали однозначный и категоричный ответ, что об этом речи идти не может. Гражданский иск в рамках данного дела потерпевшими заявляться не будет», – приводит ее слова ТАСС.

Бакшеева отметила также, что примирение с подсудимым невозможно и «даже обсуждать подобное странно».

На заседании 22 июня Октябрьский районный суд Петербурга допросил в качестве свидетеля врача-реаниматолога, который осматривал Соколова после того, как историка извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором позже были обнаружены останки. Свидетель рассказал, что историк был в неадекватном состоянии, что у него в кармане обнаружили оружие, после чего полицейские досмотрели и рюкзак. Сам историк, отметил свидетель, по дороге в больницу заявлял, что якобы рюкзак с останками он нашел во время прогулки.

Следующее заседание по делу историка назначено на 29 июня.

Напомним, в ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее в его квартире обнаружили оружие и фрагменты тела человека.

Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.



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