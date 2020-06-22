Лукашенко поставил военным «железобетонную задачу»

22.06.2020, 16:16, Новости дня

В Белоруссии должно производится собственное оружие и боеприпасы, об этой «железобетонной задаче» напомнил военным глава республики Александр Лукашенко.

«Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами», – сообщил Лукашенко в ходе встречи с воинским коллективом во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Белоруссий лидер отметил, что многое в этом направлении уже сделано, но многое еще предстоит реализовать.

«И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа «Полонез» и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых. (…) Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке – и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше – производить отечественные образцы вооружения и техники», – приводятся слова Лукашенко на сайте главы республики.

Он добавил, что в Белоруссии создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, в основе которой лежат вооруженные силы. Лукашенко отметил, что поддержание боеспособности ВС особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.

Кроме того, Лукашенко пожаловался на попытки принизить роль Белоруссии во Второй мировой войне. «Мы сопротивляемся, это тоже и наше достояние», – подчеркнул он, напомнив о многочисленных жертвах войны среди населения Белоруссии. «Поэтому мы не можем отдать эту победу», – сказал он.

Ранее Лукашенко призвал «поклониться перед китайцами» за разрешение вести сборку китайских ракет, а также поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Глава республики призвал «не стоять на коленях» перед Россией из-за нежелания Москвы предоставлять свои полигоны для испытаний.

При этом военный эксперт Андрей Фролов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Минск вряд ли способен создать новые ракеты дальностью до 300 км в ближайшее время».