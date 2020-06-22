СТРАНА – накануне 22 июня Родину-мать в Киеве нарядили в ЛГБТ-символику

22.06.2020, 16:10, Новости дня

21 июня ЛГБТ-активисты в Киеве провели виртуальный Марш равенства, в рамках которого над знаменитым памятником Родина-мать с помощью дрона подвесили радужный флаг сексуальных меньшинств. Как пишет «СТРАНА», данная акция возмутила не столько ультраправых и православных, которые традиционно протестуют против гей-парадов на Украине, но и тех, кто никогда не мешал проведению прайдов — людей, чтущих память о победе в Великой отечественной войне.



KyivPride

21 июня ЛГБТ-активисты проводили в Киеве виртуальный Марш равенства, однако за пределы интернета они всё же вышли. Как пишет «СТРАНА», над знаменитым памятником, посвящённом победе в Великой отечественной войне, с помощью дрона подвесили радужный флаг сексуальных меньшинств, причём сделали это так, что казалось что знамя развевается на мече монумента.

«Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня развевается над всем Киевом», — прокомментировали организаторы акции объединения «Киевпрайд» у себя в Facebook.

Они поблагодарили за поддержку две компании, одна из которых — поставщик дронов, а вторая — креативное агентство Saatchi & Saatchi Ukraine, которое, видимо, и придумало идею подвесить гей-флаг над Родиной-матерью.

«Мама может принять своих детей любыми. Мама поймёт их. Потому что любит. Так же и Украина должна принять выбор каждого человека — кем и как быть. В этом и есть равенство, уважение, толерантность. В этом и есть любовь, в общечеловеческом понимании. Мы напомнили об этом вместе с KyivPride и Dronarium Украина, символически пронеся в небе радужный флаг рядом с монументом», — объяснили смысл перфоманса креативщики.

Ещё одним автором инициативы выступила общественная организация «Киевпрайд», которая проводит ежегодные гей-парады в Киеве и финансируется на западные гранты, в том числе от фонда Сороса «Возрождение». Среди других партнёров «Киевпрайда» — посольства США и Канады и Норвегии.

Как отмечает издание, традиционно киевские ЛГБТ-парады на Украине встречают ожесточённое сопротивление двух групп — это ультраправые и православные. Однако атака на Родину-мать задела как раз не их, а тех, кто никогда не мешал проведению прайдов — людей, чтущих память о победе в Великой отечественной войне.

В памятник Родина-мать люди в принципе вкладывают другой смысл — защиты не сексуальных меньшинств, а родины. Но больше всего возмущений в интернете звучало в связи с тем, что акцию устроили в канун 22 июня — трагического дня нападения Германии на Советский Союз в 1941 году.

В комментариях к видео Киевпрайда — масса негодующих высказываний: «Вы ещё лучше день найти не могли? Завтра 22 число». «Очень некрасивый и неуважительный жест». «Это надо уметь так притягивать ещё большую антипатию подобными действиями. Вы уверены, что ваша цель формирование положительного образа ЛГБТ, а не наоборот?».

«И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. А иногда и довольно для них болезненно не понимают. Нет слов. И это в канун 22 июня! Трудно было задеть людей больше. Даже, если завтра они прикрепят свой флаг к кресту Софиевского собора,» — прокомментировал ситуацию депутат Олег Волошин.

Однако, отмечает «СТРАНА», вывешенный около Родины-матери флаг ЛГБТ вызвал одобрение у определённой категории пользователей соцсетей. Журналист Сергей Романенко заявил, что одобрил акцию, когда увидел негативные отзывы «ваты».

«Сначала не вкурил акции, но увидел как горит вата в комментах и ​​заценил. Но неплохо было бы узнать, что же всё-таки хотели сказать этим организаторы», — написал он.