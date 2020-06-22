NYT – в музее Нью-Йорка снесут статую Теодора Рузвельта — слишком расистская

22.06.2020, 16:10, Новости дня

Руководство Американского музея естественной истории в Нью-Йорке решило демонтировать статую Теодора Рузвельта, которая стоит там у входа, пишет New York Times. Дело не столько в личности бывшего президента США, который, как напоминает издание, поддерживал и евгенику, и расширение американского влияния на острова Карибского бассейна, а в самой статуе: ведь там индеец и африканец стоят, тогда как Рузвельт сидит на лошади.



Wikimedia / Pablo Costa Tirado

В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке решили демонтировать бронзовую статую Теодора Рузвельта, пишет New York Times. Дело в том, что бывший американский президент изображён там сидящим на коне, а рядом с ним чуть позади стоят индеец и африканец. С инициативой снести статую выступило само руководство музея, и поддержали его городские власти.

Как считают авторы инициативы, такая статуя, которая стоит у входа в музей с 1940 года, символизирует колониализм и расовую дискриминацию в американской истории. А сейчас, после убийства Джорджа Флойда и массовых протестов, эта тема слишком болезненна для американского общества.

При этом в музее отмечают, что не имеют ничего против самого Рузвельта, но лишь против статуи. Якобы они уже давно подумывали о сносе, а сейчас, в разгар протестов, решились на это. Когда памятник снесут, куда его отправят и чем заменят — пока неизвестно.

Как напоминает издание, в США сейчас развернулась кампания не только против памяти тех политиков, кто выступал за рабовладение, но и против более широкого круга фигур, включая Христофора Колумба и Уинстона Черчилля. Но нынешняя ситуация отличается тем, что не протестующие на этот раз говорят, что памятник неуместен, а сам музей, который прежде подобные вещи защищал в образовательных целях.

При этом и потомки Рузвельта сами поддержали снос. Его правнук Теодор Рузвельт IV, которому сейчас 77 лет, заявил, что этот памятник не отражает ни наследия его предка, ни нынешних ценностей равенства и справедливости.

При этом, как напоминает автор статьи, отец президента Рузвельта был среди основателей музея, устав музея был подписан в его доме. И в 1920 году власти Нью-Йорка решили именно здесь сохранить память о президенте. Но при этом критики напоминают, что сам Рузвельт поддерживал теорию евгеники, содействовал расширению влияния США так, что в итоге под ним оказались государства Карибского бассейна. А к концу жизни он и вовсе стал поддерживать открыто расистские идеи, выступал за стерилизацию бедных и умственно отсталых людей.

При этом конную статую Теодора Рузвельта городские власти уже анализировали на предмет того, стоит ли её оставить в музее, ещё в 2017 году. Тогда памятник облили красной краской протестующие, которые опубликовали в интернете призвание убрать его как символ патриархата, превосходства белой расы и колониализма. В итоге руководство музея пересмотрело экспозицию и в некоторых местах сделало пометки, что объекты могут задеть чьи-то чувства. А в прошлом году музей провёл отдельную выставку о памятнике и проблемах, с ним связанных.

Власти Нью-Йорка, в свою очередь, пообещали теперь устанавливать больше памятников женщинам и людям не европеоидной расы, New York Times.