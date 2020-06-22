Голикова рассказала, как принималось решение о проведении парада Победы

22.06.2020, 16:08, Новости дня

Российские власти приняли решение о проведении парада Победы и голосования по Конституции только после того, как начался спад вспышки коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Первом канале.

«Я могу вам точно сказать, не кривя душой нисколько, что президент, особенно на всех первых этапах, когда у нас пошел рост, очень внимательно следил за этой ситуацией. Он реально советовался с эпидемиологами без нашего участия, он сам с ними разговаривал по телефону, общался со мной, с другими коллегами», – передает слова Голиковой ТАСС.

Она добавила, что президент «очень осторожно» относится к снятию ограничительных мер.

«Когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, только тогда было возможно принять решение о проведении парада Победы и голосования по конституции», – сказала Голикова.

Она указала, что в этом году расходы на здравоохранение в РФ без учета трат на частную медицину составят около 3,8% ВВП.

«Несмотря на то что он (коронавирус) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых [пациентов] и, наконец, выздоровление в большом количестве», – добавила вице-премьер.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

В Минздраве подчеркивали, что медицинские службы полностью готовы к обеспечению безопасности на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.