Голикова назвала достижимым снижение уровня бедности вдвое

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22.06.2020, 16:08, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала заявила, что можно достичь снижения уровня бедности в стране в два раза к 2024 году.

«Все-таки мы рассчитываем, что снижение в два раза достичь можно», – передает ее слова ТАСС.

Голикова добавила, что считает недостаточным минимальный размер оплаты труда в России.

«Очень долгое время не менялась стратегия в отношении минимального размера оплаты труда, и в 2017 году было принято решение, и здесь мы уже пошли более активными шагами по его наращиванию. Да, наверное, он недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ», – сказала она.

В конце апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявлял, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в РФ может скатиться в бедность.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новые меры, предложенные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, серьезно помогут РФ в борьбе с бедностью.



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