США уличили в публикации постановочных фото с консультаций с Россией в Вене

22.06.2020, 15:53, Новости дня

Спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли уличили в публикации постановочного фото с российско-американских двусторонних консультаций в Вене.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник проходят в Вене, российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую – спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Перед началом переговоров Биллингсли в Twitter раскритиковал Китай за отсутствие его представителей на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, сопроводив публикацию фотографией, на которой видны расставленные на столах флаги трех стран.

Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia, notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv

— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

Однако позже посол РФ Дмитрий Любинский сделал публикацию в Facebook, прикрепив фотографии с уже начавшихся переговоров. При этом на столах нет никаких флагов, что свидетельствует о том, что фотография Биллингсли в Twitter постановочная.

«Никаких флагов Китая в зале переговоров не только не было, но и не могло быть в принципе на российско-американских двусторонних консультациях по вопросам стратегической стабильности», – сообщил Любинский РИА «Новости».

В начале июня сообщалось, что в Вашингтоне ожидают прибытия на венскую встречу 22 июня представителей Китая. Однако это вызывало удивление у Москвы. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков тогда заявил, что консультации по вопросам стратегической стабильности в Вене пройдут в формате РФ – США, без участия Китая.