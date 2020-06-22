 

Путин нашел своего отца в фотоархиве с фронтовиками в парке «Патриот»

22.06.2020, 15:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин посетил музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот» в Подмосковье, где ознакомился с виртуальным фотоархивом с информацией о десятках миллионах фронтовиков и тружениках тыла. В ней в том числе есть фото отца президента.

Кадры, как Путину показывают работу архива, открыв фотографию и биографию Владимира Спиридоновича Путина, показал телеканал «Россия 1», передает РИА «Новости».

Портрет отца хранится в кабинете Путина в Кремле. До Великой Отечественной войны Владимир Спиридонович служил на подводном флоте. С его портретом Путин принимает участие в шествиях «Бессмертного полка».

Галерея «Дорога памяти» – исторический мультимедийный комплекс, который возведен вокруг главного храма Вооруженных сил. Музей находится на рубеже, где войска Красной Армии в годы войны держали оборону Москвы. Протяженность – 1418 метров, по числу дней войны. Главный элемент – фотогалерея «Река времени», где есть информация о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла. В виртуальном архиве более 30 млн имен. Он постоянно пополняется.

В январе Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области, где воевал его отец.



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