 

Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

22.06.2020, 15:53, Новости дня

В Москве улучшается ситуация с распространением коронавируса, что позволит начать с 1 июля реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«12 поликлиник в Москве по программе «Моя поликлиника» сейчас полностью реконструируются. Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы», – передает его слова РИА «Новости».

Собянин сообщил, что «пандемия пошла на спад», и теперь можно вернуться к «активной фазе программы «Моя поликлиника».

«И еще 25 поликлиник, на них начнется реконструкция с 1 июля», – сообщил мэр.

Он указал, что условия работы в режиме ЧС принесло много проблем, однако одновременно выявило новые возможности.

«Поэтому мы пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций», – подчеркнул Собянин.

16 июня Собянин отметил, что, исходя из динамики ситуации с коронавирусом в городе, на этой неделе картина будет нормальной. Он заявил, что можно будет открывать стационарные рестораны и кафе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера

28.04 / Распространение коронавируса предложили отслеживать по сточным водам

20.06 / В «Опоре России» рассказали о влиянии поправок к Конституции на уровень медицины

11.05 / Трамп: инвестиции в здоровье женщин позволят укрепить страну

18.05 / Украинцы рассказали, кого считают лучшим президентом в истории

30.04 / Начало сессии ПАСЕ перенесли из-за коронавируса

26.05 / Львовский телеведущий оскорбил всех украинцев

03.05 / Шредер призвал немецкое правительство отменить антироссийские санкции

29.04 / Турецкие отели обещали оставить all inclusive и шведский стол

19.05 / Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска