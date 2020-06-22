Прокурор просит для Серебренникова 6 лет колонии

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22.06.2020, 15:50, Новости дня

На суде по делу «Седьмой студии» в Москве прокурор просит назначить режиссёру Кириллу Серебренникову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает из суда корреспондент Радио Свобода.

Также Серебренникову сторона обвинения просит назначить штраф 800 тысяч рублей.

Реальных сроков прокурор требует и для других подсудимых: пять лет колонии для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, четыре года для бывшего директора «Седьмой студии» и директора РАМТ Софьи Апфельбаум.

Обвинение считает, что действия Серебренникова и других обвиняемых нанесли бюджету ущерб в 129 млн рублей. Ранее в деле фигурировала сумма в 133 млн.

Руководители театральной «Седьмой студии», среди которых – режиссёр Кирилл Серебренников, обвиняются в хищении средств, выделенных из федерального бюджета на экспериментальный проект «Платформа».

Уголовное дело расследуется почти три года, в сентябре 2019-го Мещанский суд Москвы вернул его в прокуратуру из-за противоречий, вскрывшихся после проведения финансово-экономической экспертизы.

Серебренников и другие подсудимые, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, дело которой рассматривают отдельно, заявляют о своей невиновности и считают дело сфабрикованным и заказным.

Обвинение опирается на выводы третьей по счёту экспертизы по делу. Защита указывает на противоречия в ней и возможную предвзятость её авторов, а также на выводы других экспертиз.

Режиссёры, актёры, музыканты, художественные руководители театров и другие деятели искусства обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск к обвиняемым. «Мы призываем вас лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск Министерства культуры, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор. Сейчас от вашего участия в этом деле, от непредвзятости вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра», – говорится в письме.

  • Радио «Свобода»

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