Теперь официально: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались

22.06.2020, 15:48, Разное

В этом году Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков должны были отметить шестую годовщину свадьбы, однако в начале июня появились сообщения, что пара развелась – то ли зимой, то ли в начале весны. Супруги долго не реагировали на слухи, потом Дмитрий написал в ответ на комментарий подписчицы в Instagram “Да не разводились мы! Йо-майо”, теперь же – спустя несколько недель – он все-таки подтвердил разрыв с Полиной.

Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все.

Полина Гагарина пока по-прежнему хранит молчание.

Дмитрий Исхаков и Полина ГагаринаКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, певица и фотограф познакомились в 2010 году: тогда Исхаков сделал для Гагариной серию фотографий, которая очень ей понравилась. И когда спустя три года артистке понадобились кадры для афиши концертного тура, она обратилась именно к нему. Вскоре у них состоялось первое свидание. Уже через полгода в Париже, на “мосту влюбленных”, Дмитрий сделал Полине предложение, а спустя год со дня первого свидания, 9 сентября 2014-го, они расписались.

Раньше у меня никогда не возникало желания жениться. Но я чувствовал, что если встречу человека и полюблю, то сделаю это. Теперь я в браке с самой прекрасной женщиной на свете!

– рассказывал Дмитрий в интервью HELLO!.

Через три года после свадьбы у супругов родилась дочь Мия. У Полины также есть 12-летний сын Андрей от первого брака с Петром Кисловым.