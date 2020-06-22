 

Мясников рассказал о «биологическом виде людей-героев»

22.06.2020, 15:48, Новости дня

У людей, способных броситься без раздумий на помощь другим, есть «ген героев», считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач в эфире телеканала «Россия 1» вспомнил подвиг девочки, спасшей ребенка с железнодорожных путей, подвиг Шаварша Карапетяна, который вытащил из воды десятки человек, мальчика, пытавшегося спасти сестру от насильника, а также бортпроводника загоревшегося в Шереметьево самолета.

Мясников привел в пример волонтеров, которые помогают людям во время пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Он задался вопросом, чем является героизм – осознанным решением или рефлексом. По мнению Мясникова, это воспитание, которое срабатывает именно в последний момент. Врач полагает, что человека можно воспитать, однако «есть определенный биологический вид людей – люди-герои в душе, люди, готовые на подвиг».

«Наверное, это зависит от внутренних свойств. Эти люди себя показали», – подчеркнул Мясников.

Мясников признался, что размышлял, смог бы он спасти человека ценой своей жизни.

«И что бы я там себе ни думал, у меня ответа нет, потому что пока не придет твое время, ты себя не знаешь, ты никогда не знаешь! Я видел людей, которые убегали. Но, надо сказать, я никогда их вслух не осуждал», – сказал он.

Ранее Президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд и назвал их настоящими героями, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.



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