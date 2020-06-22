У россиян появилась возможность провести собственный виртуальный парад

22.06.2020, 15:48, Новости дня

Благодаря приложению «Парад Победы AR» у россиян появилась возможность провести собственный парад – детально воссозданные 3D-модели современной отечественной техники пройдут дома или на улице.

В приложении можно найти технику, которая каждый год появляется на Красной площади, включая новейшие образцы – танк «Армата», истребитель Су-35С, БМП «Курганец» и семейство бронеавтомобилей «Тайфун» с подробными характеристиками, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Разработчики предусмотрели малейшие детали: гусеницы танка крутятся, башни вращаются, а орудия дают залп.

Помимо прочего, в приложении можно проверить свои знания: есть интеллектуальная мини-игра, посвященная Великой победе и героям войны.

Приложение доступно для скачивания на Apple iOS (также в облегченной версии) и Android (легкая версия без AR).