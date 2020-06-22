Песков заверил, что РФ “не имеет территориальных претензий к соседям”, после слов Путина, что страны СССР получили “в подарок” земли

22.06.2020, 15:42, Новости дня

Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он пояснил слова Владимира Путина, сказанные накануне, что республики бывшего СССР “получили огромное количество российских земель”.

“Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям”, – сказал пресс-секретарь Путина.

На уточняющий вопрос о том, не считает ли Путин, что за пределами страны остались территории, которые нужно воссоединить с Россией, Песков ответил, что “нет, президент ничего не говорил о том, остались ли или не остались ли”, он говорил о просчетах в предыдущих конституциях.

Путин в эфире программы “Москва. Путин. Кремль”, которая вышла в воскресенье на телеканале “Россия 1”, заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, “получили огромное количество российских земель” и “традиционных российских исторических территорий”. При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было “выходить с чем она пришла” и не “тащить с собой подарки от русского народа”.

Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду. Но отметил, что “при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры”.

В поправках к Конституции есть новые нормы о защите суверенитета и “федеральных территориях”. Так, в статье 67 говорится, что “Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются”.

Сенатор Андрей Клишас в интервью РБК сказал, что эта “путинская” поправка к Конституции нужна России для того, чтобы “никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине”.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина и защиты суверенитета россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, а также определить брак исключительно как союз мужчины и женщины. Если поправки будут приняты, то это теоретически позволит Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.