 

Украина рассекретила часть документов об аварии на Чернобыльской АЭС

22.06.2020, 15:42, Новости дня

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти 22 июня рассекретили часть документов о строительстве и аварии на Чернобыльской АЭС, сообщается на сайте СБУ. В них говорится, что “маленькие” аварии на Чернобыльской АЭС случались и до апреля 1986 года, но их скрывали.

Во второй книге сборника “Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии” впервые опубликовано 229 документов. Они охватывают период с начала 1970 года по ноябрь 1986 года – до введения в эксплуатацию саркофага. 

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что по этим материалам удастся лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о “маленьких” авариях, которые происходили на АЭС раньше, но были скрыты.

“Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве саркофага”, –  рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Первая книга была опубликована весной 2019 года. В нее вошло 200 с лишним рассекреченных документов из архива украинского КГБ. Многие документы, хранящиеся в Москве, по-прежнему остаются секретными.

26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор и вызвал сильное загрязнение. В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в 30-километровой зоне.

В момент аварии на ЧАЭС погибли два человека, а позже от радиоактивного облучения в течение трех месяцев умер еще 31 человек. А ликвидаторы аварии и жители вблизи Припяти получили огромную дозу облучения.

 



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