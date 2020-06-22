 

“Барса” недовольна Дембеле: француза ждет аренда или трансфер

22.06.2020, 15:30, Новости дня

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, крайний нападающий испанской "Барселоны" Усман Дембеле может уже в самое ближайшее время сменить клуб. Каталонцы готовы рассмотреть вариант с продажей француза за 50-60 млн евро или даже аренду игрока с опцией выкупа.

Причин возможного расторжения контракта две – неубедительная игра и два года до конца действующего соглашения Дембеле с "Барсой", сообщает издание Mundo Deportivo. В 2017 году клуб из столицы Каталонии заплатил за форварда дортмундской "Боруссии" 105 млн евро, заключив с ним контракт на 5 лет. Теперь Усман все чаще разочаровывает работодателей.

Как считают эксперты, тем самым "Барселона" подает знак потенциальным покупателям. Ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны английского "Ливерпуля", в котором работает бывший наставник "Боруссии" Юрген Клопп и который следит за развитием ситуации вокруг француза.



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