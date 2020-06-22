 

День начала войны в Севастополе отметили церемонией слияния Вечных огней

22.06.2020, 15:30, Новости дня

Вся страна сегодня отмечает одну из самых трагических дат в своей истории — день начала Великой Отечественной войны. По городам и областям проходят многочисленные акции памяти. Как передает служба информации "Вести.Севастополь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", на площади Нахимова прошла торжественная церемония — слияние Вечных огней.

Факелы, которые зажгли на трех мемориалах — Сапун-горе, Малаховом кургане и у памятника Матросу и Солдату, доставили к Вечному огню на площадь Нахимова. Из Севастополя символический факел отправится в город на Неве. Там огонь войдет в единую чашу воинской славы страны, расположенную на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга. По задумке организаторов, так замкнется круг истории. Ведь именно с Марсова поля в 1958 году Вечный огонь был впервые доставлен в Севастополь.

Памятная акция "Честь и достоинство" уже 11 лет проходит в городах-героях и городах воинской славы. Севастополь присоединился к ней шесть лет назад. В полдень минутой молчания почтили память погибших в войне.

 

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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