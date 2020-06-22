Обнародована вторая часть телефонного разговора Порошенко с Байденом

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22.06.2020, 15:30, Новости дня

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Политик намерен передать запись в Госбюро расследований.

В новой порции телефонных разговоров якобы Порошенко с Байденом говорится о том, что первый обещал второму не возбуждать уголовные дела в отношении премьера Арсения Яценюка после его отставки. Также Петр Порошенко просил Джо Байдена оказать воздействие на Яценюка, сообщает телеканал "112. Украина". 

Напомним, в мае текущего года Деркач опубликовал запись, согласно которой тогда еще действующий вице-президент США предлагал украинскому президенту взятку в миллиард долларов. В такую сумму была оценена отставка генпрокурора Виктора Шокина.

Петр Порошенко, в свою очередь, назвал разговоры с Джо Байденом подделкой и спецоперацией Кремля.



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