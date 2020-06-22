Зеленский захотел упростить поступление в украинские вузы для жителей Крыма и Донбасса

22.06.2020, 15:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о высшем образовании, чтобы упростить поступление в украинские вузы для выпускников школ Крыма и Донбасса.

«Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон «О высшем образовании» для максимального упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В офисе Зеленского отметили, что эти изменения позволит крымчанам и выпускникам из Донбасса поступать в вузы на Украине без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы страны, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.

Также выпускники из Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских вузах бесплатно через государственный заказ в пределах квот. Сейчас такая норма действует только в отношении выпускников из Крыма и Севастополя, отметили в пресс-службе.

«Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать на Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», – сообщил Зеленский.

Ранее сообщалось, что, несмотря на политику Киева по переводу обучения на государственный язык, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше, чем школ, где преподавание ведется на украинском языке.