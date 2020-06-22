 

Президент Хорватии отказался от приезда на парад Победы из-за сломанного самолета

22.06.2020, 15:30, Новости дня

В Москву на парад Победы 24 июня не приедет президент Хорватии Зоран Миланович – у него сломался самолет, сообщили в посольстве страны в Москве.

«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

В субботу сообщалось, что Миланович прилетит в Москву на парад Победы.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

На парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств, также подтвержден визит целого ряда лидеров.

В прошлом году из-за сломанного самолета едва не сорвался визит главы МИД Германии Хайко Мааса – он прилетел на запасном лайнере.



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