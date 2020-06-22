 

Новый антирекорд в Бразилии. Число жертв COVID-19 превысило 50 тыс.

22.06.2020, 15:30, Новости дня

В Бразилии от коронавируса с начала пандемии умерли уже 50 617. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Число инфицированных составляет 1 085 038 человек. Летальность от коронавируса в Бразилии составляет 4,7%.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире в режиме онлайн, Бразилия занимает второе место после США по числу инфицированных коронавирусом и количеству летальных случаев. 

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 165 тыс. (население Бразилии – более 209 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,95 млн, из них более 4,4 млн вылечились, а 468,3 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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