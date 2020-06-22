 

На базе США в Японии произошла утечка хлорного газа

22.06.2020, 15:30, Новости дня

На базе ВВС США Кадена в японской префектуре Окинава в результате пожара на складе опасных веществ произошла утечка хлорного газа, сообщили СМИ.

По данным телеканала NHK, пожар на крупнейшей американской авиабазе за пределами США начался утром 22 июня. Его тушение продолжалось около шести часов, передает ТАСС. 

В результате пламя не перекинулось за пределы базы, пострадавших нет. На данный момент пожар полностью потушен.

При этом пожар привел к утечке хлорного газа. Всех жителей близлежащих районов предупредили о том, что при появлении боли в глазах, горле и в носу необходимо обратиться к врачу.

Ранее заксобрание японской префектуры Окинава выразило протест из-за постоянных инцидентов, связанных с дислоцированными там войсками США.

Напомним, в конце января вертолет MH-60 ВМС США совершил экстренную посадку на воду и затонул в 150 км к востоку от побережья острова Окинава. Экипаж был спасен японскими сторожевыми кораблями. Кроме того, в январе военнослужащие США в ходе парашютных учений уронили несколько сигнальных ракет рядом с одним из поселков Окинавы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров

03.05 / Смолов не сможет тренироваться с “Сельтой” в ближайшие две недели

27.05 / В армии началась подготовка военной техники к параду Победы

13.04 / Бывшую помощницу Байдена уволили после жалобы на домогательства политика

24.04 / Суд в Гааге разрешил судьям по делу MH17 рассматривать показания 12 анонимных свидетелей

08.06 / Автоновости: В России сертифицировали обновленный седан Kia K5

10.05 / “1+1” решил продолжить “расследование” о “секретных биолабораториях” США в Украине

27.04 / Национальный австралийский банк резко сократил дивиденды в условиях пандемии

17.06 / Назвна дата окончательных “похорон” Adobe Flash Player

20.04 / Цена российской нефти Urals ушла в минус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска