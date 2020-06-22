На базе США в Японии произошла утечка хлорного газа

22.06.2020, 15:30, Новости дня

На базе ВВС США Кадена в японской префектуре Окинава в результате пожара на складе опасных веществ произошла утечка хлорного газа, сообщили СМИ.

По данным телеканала NHK, пожар на крупнейшей американской авиабазе за пределами США начался утром 22 июня. Его тушение продолжалось около шести часов, передает ТАСС.

В результате пламя не перекинулось за пределы базы, пострадавших нет. На данный момент пожар полностью потушен.

При этом пожар привел к утечке хлорного газа. Всех жителей близлежащих районов предупредили о том, что при появлении боли в глазах, горле и в носу необходимо обратиться к врачу.

Ранее заксобрание японской префектуры Окинава выразило протест из-за постоянных инцидентов, связанных с дислоцированными там войсками США.

Напомним, в конце января вертолет MH-60 ВМС США совершил экстренную посадку на воду и затонул в 150 км к востоку от побережья острова Окинава. Экипаж был спасен японскими сторожевыми кораблями. Кроме того, в январе военнослужащие США в ходе парашютных учений уронили несколько сигнальных ракет рядом с одним из поселков Окинавы.