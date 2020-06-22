“Ксеньевский прииск” продолжает оставаться опорой Забайкалья после пандемии COVID-19

22.06.2020, 15:30, Разное

От пандемии COVID-19 серьезно пострадала отечественная экономика. Ряду предприятий в РФ придется работать для восстановления потенциала, многие люди столкнулись с необходимостью снова искать работу.

Для Зауралья это особенно актуально, ведь там и до вспышки коронавируса имелись специфические проблемы, затрагивающие рынок труда. В таких условиях важная роль лежит на осуществляющих профильную деятельность предприятиях, отчисляющих миллионные налоги в пользу всех видов бюджетов. Кроме того, многие из них известны своей благотворительной деятельностью, особенно в отдаленных населенных пунктах, где больше полагаться не на кого. Под такое описание подходит ПАО “Ксеньевский прииск”, действующий в Забайкальском крае, информирует nedradv.ru

История у компании богатая, и формально начинается еще с 1864 года, когда на территории современного Могочинского района горным инженером Александром Черкасовым было открыто месторождение золота, получившее название Малый Урюм. С того времени предприятие успело пережить множество разных событий, но одним из самых трудных периодов для него оказались 90-е годы, когда случился распад СССР. Ряд золотодобывающих фирм были или закрыты, или захвачены бандитами. Спасти “Ксеньевский прииск” смогло акционирование. Обычно такие компании регистрировались в Москве, поэтому весь доход уходил туда, а регионы просто служили источником металла. Виктор Литуев с сыном Егором поступили иным образом, они зарегистрировали предприятие даже не в Чите, а в ПГТ Ксеньевка, где и осуществлялась добыча. Как итог, налоги остаются в большей степени в казне Забайкалья, а не уходят к непонятным источникам. Хотя изначально компания находилась не в лучшем состоянии, постепенно удалось вывести ее на налогоотчисление на уровне 100 млн рублей. Теперь же показатели куда выше, за 2019 год бюджеты всех уровней получили порядка 400 млн рублей, и значительная часть этой суммы не покинула пределы Забайкальского края.

Налоговый рост был бы невозможен без увеличения производственных показателей, с чем у “Ксеньевского прииска” проблем нет. Если раньше максимум за год можно было получить до 400 кг золота, то в 2019 суммарно добыто более 1 тонны и 539 кг драгметалла. Этот показатель на 35% выше плановых. Добиться подобных результатов помогла постоянная модернизация, а также реализованные управленческие механизмы, помогающие самому предприятию и подрядным организациям функционировать подобно единому механизму.

Налоги — лишь один из аспектов работы “Ксеньевского прииска”. Важным направлением остается и благотворительность. Даже когда компания только развивалась после распада СССР Виктор Литуев старался оказывать поддержку родному региону. К примеру, 17 лет назад благодаря финансовой помощи был построен храм в честь целителя Пантелеймона, а к возведению объекта привлекались сотрудники предприятия. По мере наращивания производство и масштабы “добрых дел” начали расти. За период с 2016 года по 2018 на благие цели ушло свыше 35 млн рублей. Расходы на благотворительность в 2019 составили 27 млн. Поддержку получают религиозные учреждения, школы, интернаты, советы ветеранов, больницы, монастыри, детсады и т.д.

Только с начала 2020 на различные цели, включая спонсорскую и материальную помощь жителям Забайкалья, “Ксеньевский прииск” выделил свыше 8 млн рублей. В стороне руководство предприятия не осталось и после начала пандемии коронавируса, когда в затруднительной ситуации оказались местные медики. Имел место серьезный дефицит трехслойных защитных масок, цены на которые сильно подскочили. Компания приобрела большую партию таких средств защиты и респираторов, на что ушло почти 1,5 млн рублей. Лояльность от властей “Ксеньевский прииск” за свою работу не требует, хотя и участвует в реализации ряда соцпроектов, оказывая помощь административным структурам всех уровней власти. Проверки случаются часто, и далеко не всегда являются объективными.

Предприятие предоставляет в Забайкальском крае огромное количество рабочих мест. Большинство сотрудников являются местными, а средняя зарплата доходит до 71 тысячи рублей. Это заметно выше, нежели средний доход по региону. Каждый промывочный сезон заканчивается для подопечных серьезными премиями, размер их зависит от трудовых результатов. Заботится “Ксеньевский прииск” и о здоровье сотрудников. Совместно с СОГАЗом реализована программа страхования работников из Забайкалья, благодаря чему они могут получать медицинскую помощь в лучших больницах Читы, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса и непростой ситуации с онкологическими заболеваниями.