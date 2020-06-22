Оценен вклад анестезии в глобальное потепление

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22.06.2020, 15:18, Новости дня

Обнаружилось, что газы, применяемые для общей анестезии, поступают в атмосферу, проявляют парниковый эффект и вносят немалый вклад в глобальное потепление.

Ученые выяснили, что во время ингаляционной анестезии в теле задерживается менее 5% поступающего газа, а остальное количество – оказывается в атмосфере. Мощность парникового эффекта, который создают фторированные и галогенированные органические соединения, в тысячи раз превышает эффект от углекислого газа.

Обнаружилось, что снижение частоты применения общей анестезии до 4% существенно уменьшило объемы выбросов парниковых газов. По словам ученых, если такая практика будет распространена на масштабы национальных систем здравоохранения, то от нее будет получена значительная польза.



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