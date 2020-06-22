Ученым удалось вырастить мозговую ткань древнего человека

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22.06.2020, 15:18, Новости дня

Генетикам в лабораторных условиях удалось вырастить крошечный мозг, который содержит ДНК неандертальца.

Ученым удалось впервые разработать уникальный метод выделения, секвенирования и анализа ДНК древнего человека. Чтобы вырастить мозговую ткань древнего человека, специалисты использовали стволовые клетки человека с неандертальской ДНК. Целью исследования стало изучение генома неандертальца во время доступа к стволовым клеткам. Результаты анализа стали доказательством концепции, которая позволяет понять когнитивные и другие отличия между древним и современным человеком.

Во время эксперимента ученые использовали ткань из клеток шимпанзе. Такое решение позволило ученым изучить различия между мозгом человека и мозгом обезьяны, а также увидеть изменения в стволовых клетках от разных людей.



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