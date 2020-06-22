РПЦ предложила курьерам создать профсоюз в честь погибшего в ДТП с Ефремовым

22.06.2020, 15:16, Новости дня

Первый замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков предложил курьерам объединиться в профсоюз и назвать его в честь Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Идею о создании профсоюза курьеров Щипков озвучил в эфире телеканала «Спас». Он отметил, что Ефремова уже сейчас пытаются выставить не виновником аварии, а жертвой.

«Я бы предложил всем курьерам, которые пешком развозят товар, которые развозят на своих автомобилях товары по домам москвичей и жителей России, объединиться в целое движение и назвать его именем погибшего Сергея Захарова. Я думаю, это будет самый правильный ответ и хорошая память о погибшем человеке», – сообщил Щипков.

Он признал, что работа курьера в условиях пандемии «очень важна, сложна и трудна», «а платят им очень и очень мало».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.