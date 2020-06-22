 

РПЦ предложила курьерам создать профсоюз в честь погибшего в ДТП с Ефремовым

22.06.2020, 15:16, Новости дня

Первый замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков предложил курьерам объединиться в профсоюз и назвать его в честь Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Идею о создании профсоюза курьеров Щипков озвучил в эфире телеканала «Спас». Он отметил, что Ефремова уже сейчас пытаются выставить не виновником аварии, а жертвой. 

«Я бы предложил всем курьерам, которые пешком развозят товар, которые развозят на своих автомобилях товары по домам москвичей и жителей России, объединиться в целое движение и назвать его именем погибшего Сергея Захарова. Я думаю, это будет самый правильный ответ и хорошая память о погибшем человеке», – сообщил Щипков.

Он признал, что работа курьера в условиях пандемии «очень важна, сложна и трудна», «а платят им очень и очень мало». 

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Футболист «Рубина» сдал положительный тест на коронавирус

17.05 / ВОЗ назвала правильный способ утилизации медицинских масок

13.04 / Россиянам посоветовали смотреть боевики и триллеры вместо новостей

05.06 / Испытателей вакцины поместили в двухнедельную изоляцию

24.04 / Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье

01.05 / ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС в связи с коронавирусом

24.04 / Банковский служащий украл у пенсионера 30 млн рублей

14.05 / Социолог объяснил требование лишить гражданства РФ атаковавших «Бессмертный полк онлайн» хакеров

01.05 / CNN – США планируют наказать Китай за «распространение» коронавируса

01.06 / Роспотребнадзор подготовил рекомендации для гостиниц и хостелов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска