Глава ФСБ назвал роль подозреваемого в госизмене курского полицейского

22.06.2020, 15:16, Новости дня

Задержанный за госизмену начальник отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков в будущем мог посодействовать украинским разведывательно-диверсионным группам, предположил генерал ФСБ Александр Михайлов.

«Приобретая такого рода агента, можно было обеспечить сопровождение других действий, которые могли бы проводить украинские спецслужбы на территории Российской Федерации. И плюс ко всему не исключаю, что вопрос ставился пролонгированно, не исключаю, что его могли в последующем использовать в качестве резидента и он мог создавать вокруг себя соответствующую агентурную сеть. Он мог быть человек, оказывающий содействие различным разведывательно-диверсионным группам, проникающим на территорию РФ с Украины», – передает его слова РИА «Новости».

Михайлов отметил, что его могли рассмотреть как человека, который «может продвинуться куда-то дальше», чтобы он был полезным для украинской разведки «уже в широком смысле слова».

«Сложно судить, на какой основе его завербовали, потому что там много различного рода приемов. Я исключаю только один элемент вербовки – это идейно-политическая. Либо это были деньги, которые ему предложили, либо это был какой-то компромат, который позволил склонить этого человека на сторону СБУ», – добавил генерал.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца начальника районного отдела МВД по Курской области. Он был задержан за государственную измену по подозрению в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины.