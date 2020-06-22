 

Как защитить детей от COVID-19 — рекомендации Роспотребнадзора

22.06.2020, 15:15, Разное


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Роспотребнадзор рекомендует родителям во время прогулок с детьми соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров или по возможности гулять там, где нет тесного общения. Важно также объяснять детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза. В ведомстве указывают на необходимость приучения детей к соблюдению правил гигиены личным примером: как минимум чаще мыть руки и объяснять, как это правильно делать.

Поскольку дети активно взаимодействуют с окружающим миром, необходимо своевременно дезинфицировать после катания на горках или качелей не только руки, но и другие открытые участки кожи. По возвращению домой рекомендуется принять душ, не ограничиваясь мытьем рук.

В Роспотребнадзоре также не советуют брать детей в магазин или другие общественные места, чтобы не создавать дополнительный риск инфицирования. Надевать защитные маски рекомендуется детям от 7 лет.

В конце мая американские медики обновили рекомендации по диагностике, лечению и профилактике COVID-19 у детей на основе актуальных исследований и статистики. В документе указано, что тканевые защитные маски рекомендуются детям только от 2 лет из-за высокого риска асфиксии у малышей. С учетом возможности передачи SARS-CoV-2 от бессимптомных носителей американские педиатры не рекомендуют приводить детей в гости друг другу. Также родителям рекомендуется внимательно следить за применением спиртовых антисептических гелей у детей до 6 лет, поскольку даже небольшое количества средства может вызвать алкогольное отравление у детей.



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