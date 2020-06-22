 

Российские силовики начали получать системы для борьбы с дронами

22.06.2020, 15:08, Новости дня

В Российские силовые структуры начало поступать оборудование для противодействия беспилотникам, сообщил генеральный директор концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») Владимир Кабанов.

«В рамках гособоронзаказа концерн «Автоматика» с 2019 года поставляет оборудование для обнаружения и противодействия БЛА силовым структурам России. Новые поставки также запланированы в текущем году», – сказал Кабанов РИА «Новости».

Какие именно системы получают силовики, он не уточнил.

Напомним, силовики получили право уничтожать дроны-нарушители, сбивать незаконно используемые беспилотники могут шесть ведомств: ФСО, Росгвардия, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов рассказал, в РФ разработаны беспилотники-киллеры, способные обезвреживать дроны противника с помощью сетей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Лещенко дал мини-концерт в московском метро

05.06 / В горящей квартире на юге Москвы произошел взрыв

07.05 / Откровения киллера: Быкову припомнили убийство 26-летней давности

05.05 / Названы самые востребованные профессии посткоронавирусного будущего

10.06 / Российский ученый оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

24.05 / Славянской письменности исполняется 1157 лет

09.06 / Началось производство «Ангары» для первого пуска с Восточного

29.04 / На должность главы Госналоговой службы Украины претендует экс-нардеп Катеринчук

18.06 / В Росздравнадзоре признали, что почти 500 медиков в России умерли от коронавируса

04.05 / Кадырова призвали сделать тренера «Ахмата» бомжом за слова о «ноющих» россиянах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска