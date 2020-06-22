Обнародована вторая часть «переговоров» Порошенко и Байдена

22.06.2020, 15:08, Новости дня

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году.

«Вторую часть (записей) мы получили, вторую часть я тоже передам (в Госбюро расследований)», – сказал Деркач, передает РИА «Новости».

Он отметил, что был в Госбюро на допросе в качестве свидетеля и дал показания касательно обнародованных ранее записей, якобы полученных им от журналистов.

В частности, в ходе телефонных переговоров человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, на чем настаивал Владимир Гройсман, занимавший должность премьера Украины. Байден якобы высказался против этого увольнения и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, пообещал не допустить увольнения Коболева и разобраться в ситуации.

«В Европе это (увольнение Коболева) может восприниматься как проблема… Я надеюсь, вы убедите премьер-министра Украины притормозить с этим…», – якобы сказал Байден Порошенко.

Кроме того, якобы Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ. Среди прочего, Порошенко якобы пообещал Байдену давить на совет реформ и правительство для выполнения требований МВФ. Также, согласно аудиозаписям, собеседники якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора.

Порошенко и Байден якобы также обсуждали национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского а также сотрудничество украинских и американских спецслужб, в частности ЦРУ, по делу в отношении экс-депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко. В том числе, Порошенко якобы поблагодарил Байдена за отказ американских властей сотрудничать с Онищенко. Байден якобы заверил экс-президента Украины о том, что американские спецслужбы, в том числе и ФБР, не сотрудничают с экс-депутатом.

Еще один разговор политиков якобы касался экс-премьера Украины Арсения Яценюка. В частности, Порошенко якобы просил Байдена «донести Яценюку» необходимость поддержки правительством минского переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе и поддержки правительством политики президента. После отставки Яценюка Порошенко якобы уверял Байдена «что у нас нет ничего на него (Яценюка)… и мы защитим его».

В мае Деркач также опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и Керри. Байден там предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование по тому поводу.