 

Делегацию Венесуэлы на параде Победы в Москве возглавит глава МИД

22.06.2020, 15:08, Новости дня

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса возглавит делегацию страны на параде Победы в Москве, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Накануне мы получили информацию от наших партнеров о том, что для участия в торжественных мероприятиях в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня на Красной площади, в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой», – передает слова посла РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы 24 июня глав государств и правительств и пообщается с ними.

В конце мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. На него пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.



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