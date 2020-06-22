Express – переговоры по брекситу застопорились на правах человека

22.06.2020, 15:00, Новости дня

Европейский союз требует, чтобы в договоре по брекситу было прописано обязательство Великобритании оставаться в рамках Европейской конвенции по правам человека, иначе, по словам европейских чиновников, они не смогут делиться с британскими коллегами разведывательной информацией и передавать ей преступников для правосудия. Однако, как пишет Daily Express, британцы считают это вмешательством в их внутренние дела и внутреннее законодательство.



Reuters

Великобритания отвергла требования Евросоюза о гарантиях того, что она останется в рамках Европейской конвенции по правам человека, и таким образом заблокировала прогресс в переговорах по обмену разведданными и по соглашению, которое пришло бы на смену системе Европейского ордера на арест. Брюссель же настаивает, что соблюдение конвенции необходимо, чтобы европейские страны в дальнейшем могли делиться информацией или передавать Великобритании преступников, пишет Daily Express.

Впрочем, высокопоставленные европейские чиновники говорят, что не видят причин, почему компромисс был бы недостижим. Они выражают уверенность, что прорыва удастся достигнуть на переговорах, которые начнутся в июле. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что дипломаты сделают всё, чтобы достичь соглашения.

Со своей стороны, и представители Великобритании говорят о взаимном доверии сторон, которые, тем не менее, исходят из разных позиций.

Европейская конвенция по правам человека, как напоминает автор статьи, — это международное соглашение в рамках Совета Европы, то есть оно шире, чем Европейский союз. И из Совета Европы Великобритания не выходила. И сейчас на переговорах по брекситу британские чиновники настаивают, что не примут от ЕС такого соглашения, которое бы контролировало исполнение Лондоном Европейской конвенции по правам человека, поскольку это вопрос внутренней политики и внутреннего британского законодательства.

При этом там заверили, что собираются и впредь соблюдать права человека. Хотя прежде британское правительство отмечало, что может выйти из Европейской конвенции по правам человека, поскольку из-за неё сложно депортировать некоторых преступников.

В качестве альтернативы британские дипломаты предложили включить в новое соглашение с ЕС положение, которое позволяло бы любой стороне приостанавливать или прекращать действие договора по полицейскому сотрудничеству в случае опасений по поводу соблюдения прав и свобод.

При этом, как полагают эксперты, сложные переговоры сторонам ещё предстоят по вопросу о статусе Европейского суда. Великобритания не хочет, чтобы он отныне имел к ней какое-либо отношение, Брюссель же намерен оставить за ним верховную роль по всем вопросам, которые касаются исполнения европейского законодательства.

Если сторонам не удастся договориться по всем вопросам до 1 января, то в дальнейшем будут работать соглашения доевропейской эпохи, которые менее эффективны, пишет Daily Express.