Ученые заявили о способности коронавируса жить в речной воде до 25 дней

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22.06.2020, 14:53, Новости дня

Польские и британские ученых проверили коронавирус на выживаемость в реках и озерах и пришли к выводу, что вирус может сохранять свою активность в таких условиях в течение 25 дней.

«Мы показали, что природные водоемы могут выступать в качестве резервуаров и путей для распространения SARS-CoV-2. Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья, и поэтому контакты людей и животных с речными и озерными водами следует минимизировать, если недавно происходили утечки из канализаций», – приводит ТАСС статью ученых.

Отмечается, что если возбудитель каким-либо образом попадет в резервуары с питьевой водой, то он может вызвать новые вспышки эпидемии COVID-19.

Коронавирус нового типа поражает не только легкие, но и другие системы человека, включая желудочно-кишечный тракт. Вместе с отходами частицы возбудителя попадают в канализацию и сточные воды. Ранее итальянские и испанские медики провели исследование, которое доказало, что современные системы очистки должны полностью нейтрализовать SARS-CoV-2 еще до того, как он попадет в водоемы. 

Однако группа медиков под руководством доцента Эксетерского университета Джейми Шатлера заинтересовалась тем, что произойдет, если часть зараженных канализационных вод попадает в водоемы еще до очистки.

В частности, сильнее всего этого можно опасаться в тех странах, где больные сконцентрированы в одной точке, относительно небольшое количество потребляемой воды на душу населения и относительно низкие температуры воды в реках и озерах. 

Самыми уязвимыми государствами в этом отношении стали Испания, Великобритания и Марокко: в течение 24 часов после крупных утечек сточных вод в воде рек и озер этих стран может оказаться почти 500 вирусных частиц на каждые 100 мл. Тогда как для заражения достаточна концентрация в 100 вирусных частиц на каждые 100 мл.

С другой стороны, меньше всего этому риску оказались подвержены северные страны с низкой плотностью населения, а также некоторые тропические и экваториальные государства, богатые водными ресурсами. В число первых вошли Канада и Россия, а вторых – Индонезия, Венесуэла, Австралия и Новая Зеландия.

Исследователи также предполагают, что относительно долго жить SARS-CoV-2 может и в морской воде. В таком случае он станет угрозой для китообразных, так как рецепторы у многих их видов очень похожи на человеческие.

«Особенное беспокойство вызывают в этом отношении киты, так как через их горло постоянно проходят большие объемы воды», – отметили ученые.

Ранее ученые подтвердили связь смертности от коронавируса с группой крови. 



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