 

Полицейского в Нью-Йорке отстранили после применения удушающего приема

22.06.2020, 14:53, Новости дня

В Нью-Йорке сотрудника полиции отстранили от работы из-за применения удушающего приема при задержании нарушителей, сообщил комиссар полиции города Дермот Ши.

«Подотчетность в полицейской деятельности имеет существенное значение. После оперативного расследования, проведенного бюро по внутренним делам, сотрудник полиции, причастный к вызывающему обеспокоенность очевидному случаю удушающего приема в Куинсе, был отстранен от работы без оплаты труда», – цитирует РИА «Новости» шефа полиции. 

По его словам, расследование еще продолжается, однако у него нет сомнений в принятие данных незамедлительных мер. Также он напомнил о приверженности обеспечению транспарентности.

По данным телеканала NBC, полицейский был отстранен в воскресенье после того, как появилось видео, на котором он применяет удушающий прием против чернокожего мужчины. На видео видно, как несколько полицейских удерживают мужчину на животе, а один из них обвивает рукой его шею. 

По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошел после поступления вызова о том, что трое мужчин доставляют беспокойство другим людям и кидают в них предметы.

Ранее губернатор американского штата Айова Ким Рейнолдс подписала закон, запрещающий сотрудникам полиции применять удушающие приемы. Аналогичные запреты ввели в целом ряде американских городов, включая Финикс (штат Аризона) и Хьюстон (штат Техас), Портленд (штат Орегон), Сиэтл (штат Вашингтон).

Напомним, в понедельник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции. В частности, проект закона предлагает запретить удушающие приемы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.



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