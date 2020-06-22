 

Бывший адвокат Соколова раскрыл причину отказа историка от его услуг

22.06.2020, 14:48, Новости дня

Бывший адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что его доверителю пришлось отказаться от его услуг из-за давления на защитников.

«Я считаю своим долгом пояснить прессе вопросы, связанные с моим периодом защиты. Отказ историка Соколова от меня, как от адвоката, является следствием давления и травли, развернутыми в адрес его защитников, и необходимостью обеспечения безопасности адвокатов», – передает слова Почуева ТАСС.

Напомним, обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов отказался от услуг своего адвоката Почуева и его помощницы, так как, по его словам, адвокат «получил угрозу расправы с ним». Интересы Соколова представляет другой адвокат – Сергей Лукьянов.

При этом ранее адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко Александра Бакшеева заявила, что все заявления Почуева являются ложью и провокацией, адвокат лишь занимается самопиаром и банально обогащается на ситуации.



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