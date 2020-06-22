Мнение: О престарелой кокетке

22.06.2020, 14:45, Разное

Любая тётка хочет замуж, любой политик стремится к власти. Всё это настолько похоже, что есть даже термин – флирт с избирателем. Короткий конфетно-букетный период, когда электорату обещается всё и ещё чуть больше. Это нормально и привычно, даже демократично.

Совсем не таков нынешний российский президент Владимир Путин. Его фирменный приём – из другого арсенала.

Вот как это работает.

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию будет принята. Об этом он заявил, по новой президентской традиции, с безопасного расстояния через экран телевизора. «Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал действующий глава государства, чьи полномочия закончатся только в 2024 году. При этом он уточнил, что «для себя ещё ничего не решил».

Вот примерно также ведёт себя дешёвая кокетка перезрелого возраста. Ах, молодой человек, – берёт она сразу быка за рога. – Если Вы сделаете мне интересное предложение… Ну и далее по тексту и контексту. А по глазам, фигуре, мимике, одежде, жестам и т.п. видно – хочет, хочет, хочет!!!

Политика, естественно, судят не по глазам, но по делам. И поделом ему!

Вот что было на деле. Владимир Путин внезапно выдвинул идею поправок в действующую Конституцию, по большей части сугубо декларативного свойства. И пока все обсуждали, станет ли формально легализованный ими Госсовет полноправным органом реальной власти после 2024 года, депутат Валентина Терешкова внезапно предложила «обнулить» президентские сроки для нынешнего хозяина Кремля. Инициатива с мест, ага…

Дальше – больше. Именно желание легитимизировать «обнуление» вызвало к жизни странного кадавра. Всероссийское голосование по предложенным поправкам, проводимое на основе специального закона – ибо это никакой не референдум, – запрещающего в том числе какую либо агитацию, кроме общего информирования о мероприятии. Причём информировать могут только избирательные комиссии.

Словно этого мало, появилось никак не верифицируемое электронное голосование. Появилась возможность проголосовать на дому в течение недели, предшествующей дате нереферендума. Появились инструкции для УИК, практически полностью исключающие возможность идентификации избирателя на участке для голосования (паспорт предъявляется с 2 метров, списки заполняются заранее и т.п.). В общем, затрачена куча усилий, чтобы получить заранее запланированный результат.

И вот после этого всего публично заявлять, мол, если это возникнет в Конституции. Утверждать, мол, «для себя ещё ничего не решил»…

Кокетство чистейшей воды. Откровеннее уже некуда. В исполнении дедушки, что показательно.

И как вам такое – норм или фу? Какие эмоции вызывает?

А как будете действовать на нереферендуме?